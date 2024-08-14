ABD’de, 2024 yılının başından itibaren 5-9 yaş grubundaki çocuklarda parvovirüs vakalarının oranında dikkat çekici bir artış yaşandı. Hastalık oranında yüzde 40’lık bir artış gözlemlendi.

CDC’den parvovirüs uyarısı

Amerika’nın önde gelen haber kaynaklarından The Hill’in aktardığına göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) parvovirüs vakalarındaki bu artışı doğruladı. CDC, B19 adı verilen DNA virüsünün neden olduğu parvovirüs hastalığının, genellikle 5-15 yaş arasındaki çocuklarda yanaklarda belirgin kırmızı döküntülere yol açtığını belirtti.

Son iki yılda vakalar artıyor

Son iki yıl içinde parvovirüs vakalarının artış gösterdiği ve 2024'ün başından itibaren 5-9 yaş grubundaki çocuklarda hastalığın oranının yüzde 40 oranında yükseldiği ifade edildi. Virüs, genellikle solunum yoluyla bulaşan damlacıklar aracılığıyla yayılmakta ve hafif belirtiler, yani ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı ve döküntüler şeklinde kendini göstermektedir.

Bağışıklık sorunları olanlar için risk

Ancak bağışıklık sistemi zayıf olan veya kronik kan hastalıkları yaşayan bireylerde daha ciddi sorunlara neden olabileceği uyarısı yapıldı. CDC, virüse karşı henüz bir aşı bulunmadığını ve bu nedenle temkinli olunması gerektiğini vurguladı.