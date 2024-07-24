Yabancı hükümetlere yardım karşılığı rüşvet almak ve hakkındaki soruşturmalarla ilgili baskı yaparak adaleti engellemek gibi suçlamalardan hüküm giyen ABD’li senatör Bob Menendez istifa etti. Menendez, Türkiye karşıtı tutumuyla tanınıyordu.

Menendez'in istifasına giden süreç

Bob Menendez, 16 farklı yolsuzluk suçlamasından hüküm giydi. Menendez'in evinde zarflara ve paltolara saklanmış 480 bin dolardan fazla nakit para ve değeri 100 bin doları aşan külçe altınlar bulundu.

Türkiye karşıtı tutumu

Menendez, Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı süresince ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satmasına karşı çıktı ve CAATSA'nın Türkiye’ye uygulanmasında kilit isimlerden biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menendez’in Türkiye karşıtı tutumunu sık sık eleştirmişti.

İstifa süreci

Demokrat Partili Senatör Bob Menendez, Senato Etik Komisyonu’nun azil değerlendirmesine başlamasından bir gün sonra istifa etti. İstifa, 20 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.

Menendez kimdir?

İlk olarak 1993’te Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilen Menendez, 2006’da New Jersey Valisi John Corzine’in istifası sonrası Senato’ya atandı.

Geçmişteki suçlamalar

Menendez, daha önce 2017’de de rüşvetle suçlanmış ancak dava düşmüştü. Bu kez savcılar, Menendez’in Katar ve Mısır yönetimlerine yardımcı olmak için rüşvet aldığına jüriyi ikna etti.

Türkiye İle ilişkiler

Menendez, ABD'de Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor ve Türkiye karşıtı açıklamaları ve yasa tasarılarıyla sık sık gündeme gelmişti.

F-16 satışlarına karşı çıkmoştı

Menendez, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satmasına karşı çıkmıştı. ABD Kongresi, Ocak ayında jetlerin ve modernizasyon kitlerinin Türkiye’ye satışını onayladı.

Erdoğan eleştirmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menendez’in rüşvet ve yolsuzluk davasının açılması sonrası Eylül 2023’te yaptığı açıklamada, “Sadece F-16 değil, diğer bütün konularda Menendez ve onun zihniyetindekiler bize karşı engelleyici faaliyet yürütüyor” demişti.