StudyinAmerica.com Eğitim Danışmanlığı’nın her yıl gerçekleştirdiği ABD’de lisans eğitimi alan Türk öğrenciler arasından seçilen 2024 yılının en başarılı mezunları açıklandı. ‘ABD’deki En Başarılı 25 Türk Öğrenci’ listesindeki öğrenciler, fizikten biyolojiye yapay zekadan sağlığa uzanan pek çok dalda yaptıkları araştırmalar ve başarılarıyla kendi alanlarındaki en önemli kuruluşların dikkatlerini çekiyor.ABD (İGFA) - Son 15 yıldır “ABD’deki En Başarılı 25 Türk Öğrenci” listesini yayınlayan StudyinAmerica.com sitesi, geçtiğimiz günlerde 2024 yılı listesini duyurdu. İstatistiklere göre Amerika’da şu anda 10 bin 844 Türk öğrenci eğitim görüyor. Bunlardan 3,605 tanesi lisans eğitimi alıyor. 2024 yılında Amerika’ya öğrenci gönderen ülkeler listesinde Türkiye 11. sırada yer alıyor. Üniversite eğitimi için ABD’yi tercih eden Türk öğrencilere önemli destekler sunan StudyinAmerica.com’un kurucusu Tamer Türkman, listeyi hazırlarken akademik başarıların yanı sıra üstün liderlik özelliklerini değerlendirdiklerini, üniversitelerle olan yakın ilişkileri sayesinde dekanların listedeki öğrencilerin çoğunu kendisine önerdiğini ayrıca diğer Türk öğrencilerin görüşlerine de başvurduklarını belirtti.

ÇOK YÖNLÜ KRİTERLERLE SEÇİLİYOR

Bu yılki araştırmayla ilgili bilgi veren StudyinAmerica.com’un kurucusu Tamer Türkman, “En başarılı 2024 mezunlarını seçerken yalnızca akademik başarılarını değil, çevrelerine öncü olma özelliklerini de değerlendirdik. Bu öğrenciler sınıflarının ilk sıralamasına yer alıyor ve 4 üzerinden minimum 3.7 not ortalamasıyla Summa veya Magna Cum Laude Onur ödülüyle geçen ay mezun oldular. Ayrıca gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergiliyorlar. Bu öğrencileri seçerken bir diğer kriter de sahip oldukları karakterleri, çevrelerine ilham vererek etkilemiş olmalarıdır. Bu öğrenciler çok yönlü, zeki ve güçlü karakterlere sahipler” dedi.

KARİYERLERİNE EN BÜYÜK KURULUŞLARDA İLK ADIMLARINI ATTILAR

StudyinAmerica.com’un kurucusu Tamer Türkman şöyle devam etti; “Seçmiş olduğumuz 2024 mezunu en başarılı öğrenciler kusursuz bir şekilde Türkiye’yi okullarında temsil etmiş ve sadece Türkiye’nin değil dünyanın liderleri olmak için kendilerini hazırlamışlardır. Henüz okurken astro fizikten astro biyolojiye, yapay zekadan nöro bilime kadar çeşitli araştırmalarda yer alarak dünyanın geleceğine yön verebilecek potansiyellerini göstermişlerdir. Pek çoğu da bu çalışmalarıyla ödüller almıştır ve önlerini açacak yeni teklifler almışlardır. Listede yer alan 25 öğrenciden pek çoğu, ABD’nin alanlarındaki en köklü şirket ve kuruluşlarında kariyer yaşamlarına ilk adımlarını atarken bir kısmı da akademik hayatlarına devam etme kararı aldı” şeklinde konuştu.

UZAYDA, SAĞLIKTA, SPORDA TÜRK ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK BAŞARI

Listeye giren öğrencilerin StudyinAmerica.com sitesinde yayınlanan akademik özgeçmişleri arasında dikkat çeken proje ve araştırmalar yer alıyor. Princeton Üniversitesi mezunu İnci Karaaslan, NASA’nın 2025’te başlayacak Yıldızlararası Haritalama ve İvme Sondası (IMAP) proje ekibinde yer alarak atom ışın kaynaklarının kalibrasyonu için cihaz tasarladı, astronotların giysilerindeki ay tozunun azaltılması için lazerli temizleme sistemi geliştirdi. Pensilvanya Üniversitesi’nde biyomühendislik alanındaki bitirme teziyle üniversitenin en prestijli ödülü Rose Award’u alan Yael Sadioğlu, tez konusu ile ilgili olarak Amerikan Senatosunda sağlık politikaları hakkında görüşülmekte olan iki kanun tasarısı kapsamında sunum gerçekleştirdi.

Türk öğrenciler 2024’te sportif başarılarıyla da öne çıktı. Lise yıllarında FIBA Türk Milli Takımı'nda oynayan Chicago Üniversitesi mezunu Kerem Öztürk, okulunda NCAA'de oynayan ilk Türk sporcu olmasının yanı sıra bu sene Amerika’nın akademik olarak ilk 10 sıralamasında yer alan bir üniversiteden mezun olan tek Türk sporcu da olmayı başardı.

AMERİKA’NIN 25 EN BAŞARILI TÜRK MEZUNU ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:

Selin Gören Yale University

Muammer Efe Karaca Harvard University

Liora Nasi Kazado Princeton University

Güneş Şarsel Northwestern University

Alara Kalfazade Brown University

Tuan Dolmen Columbia University

Azra Haseki Harvard University

Aydın Ata Gültekin Duke University

Deniz Küçükerbaş Princeton University

Yael Sadioğlu ( Wharton) University of Pennsylvania

Leonardo Zapparoli Yale University

Alara Karahan Georgetown University

Emre Parmaksız Princeton University

Selin Öz Columbia University

Mehmet Deniz Birlikçi Carnegie Mellon University

Ceren Dide Türk University Of Chicago

İbrahim Ulaş Ayyılmaz Pomona College

Ecem Uluegeci Harvard University

Arda Akman University Of California

İnci Karaaslan Princeton University

Derin Sezercan Columbia University

Kerem Öztürk University Of Chicago

Mina Terzioğlu Tufts University

Bora Bulut Boston University

Melisa Özdoyuran Northwestern University

https://www.studyinamerica.com/uncategorized/top2024_all/