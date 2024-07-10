Gram altın 2 bin 509 liradan, çeyrek altın 4 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 500 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, faiz indirimi için daha fazla olumlu veri beklediklerini açıklamasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Powell'ın bu açıklamaları, yatırımcıların faiz indirimine ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirmesine yol açtı ve altın fiyatları yukarı yönlü bir seyir izledi.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 509 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 140 lira, Cumhuriyet altını ise 16 bin 500 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 371 dolardan işlem görüyor.

Powell'ın açıklamaları ve piyasa tepkileri

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar faiz indirimine gitmenin uygun olmayacağını belirtti. Bu açıklamalar, yatırımcıların dikkatini çekerek varlık fiyatlamalarında dalgalanmalara neden oldu​​.

Teknik analiz ve gelecek beklentiler

Analistler, altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 420 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 320 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtti. Yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı verileri takip edilirken, yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları ve Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalar izlenmeye devam ediyor​​.

Altın fiyatlarının seyri, Fed'in para politikalarına ilişkin beklentilere ve global ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterecek gibi görünüyor. Yatırımcılar, altının güvenli liman olarak cazibesini koruyup koruyamayacağını izlemeye devam edecek.