Beyaz Saray, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesindeki yoğun nüfuslu alanlara yönelik saldırısını, "İsrail'in kendini savunma hakkı" olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in güvenliğinin "sağlam ve sarsılmaz" olduğunu kaydeden Watson, "İsrail'in ciddi tehditlere karşı kendini savunma hakkı var" ifadesini kullandı.

Watson, ABD'nin, bölgedeki saldırıları sona erdirmek için "diplomatik bir çözüm" üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Ağustos'ta hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda iki çocuk ve bir kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.