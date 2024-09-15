ABD, Romanya'ya 7.2 milyar dolarlık anlaşma ile 32 adet F-35A Lightning II taarruz uçağının satışını onayladı. Bu anlaşma, ilave olarak 33 adet Pratt & Whitney F135-PW-100 motorunu, Dost/Düşman Tanımlama (IFF) sistemlerini ve diğer bileşenleri içeriyor.

Romanya’nın uçak satın alma yetkisi

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’in başkanlık ettiği Romanya Ulusal Savunma Yüksek Konseyi, 11 Nisan 2023 tarihinde ülkenin hava kuvvetleri için uçak satın alma yetkisi vermişti. O dönemde anlaşmanın bedeli 6.5 milyar dolar olarak tahmin ediliyordu.

İlk teslimat ve gelecek planları

Anlaşma, yabancı askeri satışlar çerçevesinde gerçekleştirilecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onayını gerektirecek. Romanya, iki F-35 filosunu tamamladıktan sonra 16 uçaktan oluşan üçüncü bir filonun alımını planlıyor. İlk uçağın teslimatının 2030 yılında yapılması bekleniyor.

Doğu Avrupa’da beşinci nesil uçak

Bu tedarik ile Romanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nden sonra Lockheed Martin’in beşinci nesil uçaklarına sahip olan üçüncü Doğu Avrupalı müttefik olacak. Romen yetkililer, ülke ordusunun ilk F-35 uçağını 2030 yılında almayı umuyor.