Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, ucuz elektronik sigaraların gençleri sigaraya özendirip nikotin bağımlılığına yol açtığını belirterek, bu durumun "sağlık tehdidi" oluşturduğunu vurguladı. Vandenbroucke, tek kullanımlık elektronik sigaraların içeriğinde bulunan plastik ve pillerin çevreye zarar verdiğini, ayrıca bu cihazların tehlikeli atık kimyasallar ürettiğini ifade etti.

Vandenbroucke, "Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu nikotin bağımlılığa yol açar. Nikotin sağlığınız için kötüdür, bunlar gerçekler." diyerek, elektronik sigaraların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Belçika, 1 Ocak'tan itibaren "vape" olarak bilinen tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklayarak, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.