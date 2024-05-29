Vize başvurularındaki prosedürler basitleştirilecek ve ret oranlarında anlamlı bir değişiklik gözlemlenmediği belirtildi.

Vize başvurularında artış

Geçtiğimiz yıl Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvuruları, bir önceki yıla göre yüzde 30 arttı. AB kaynakları, vize reddi oranlarında önemli bir değişiklik olmadığını belirtti. Vize reddi problemine yönelik somut adımlar atılacağı ve prosedürlerin basitleştirileceği konuşuluyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, özellikle iş insanları ve öğrencilere vize kolaylığı sağlanması için AB yetkilileri ve kurumlarıyla görüşmelerde bulunduklarını açıkladı. Bu çabalar, vize başvuru süresinin kısaltılmasına yönelik çalışmaları hızlandırdı.

Brüksel ve üye devletlerin çalışmaları

Türkiye Gazetesi'ne konuşan üst düzey AB kaynakları, vize prosedürlerinin basitleştirilmesi için Brüksel düzeyinde çalışmalar yapıldığını doğruladı. Üye devletler ve Brüksel, vize sürecini daha hızlı ve verimli hale getirmek için işbirliği içinde çalışıyor.

Büyükelçiliklerde personel artışı

Bazı büyükelçilikler, vize başvurularına daha hızlı cevap verebilmek için personel sayısını artırdı. AB kaynakları, bekleme süresinin azaltılması ve vize verme sürecinin daha kaliteli hale getirilmesi için yoğun çaba harcandığını belirtti.

TIR ve kamyon şoförlerine yönelik sorunlar

TIR ve kamyon şoförlerinin yeterli ve hızlı vize alamadıklarına dair şikayetler artarken, Avrupa'ya düzensiz göçmen taşıyan araçların sayısındaki artışın yetkilileri daha tedbirli davranmaya ittiği ifade edildi.

Ret oranları ve çok girişli vizeler

Geçen yıl, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvuru sayısı 1 milyonu aştı. Ret oranları bir önceki yıla yakın seyrederken, Türk vatandaşlarına verilen çok girişli vizelerde dünya genelinde en yüksek sayıya ulaşıldı. Vizelerin yüzde 70'i uzun süreli ve çok girişli olarak verildi.