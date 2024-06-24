İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama stilinde şampiyon olan milli yüzücü Emre Sakcı'ya sponsor olmaya devam edecek.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim'in ana sponsorluğunu üstlendiği milli yüzücü Emre Sakcı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama stilinde 26.92'lik derecesiyle Türkiye'nin ilk Avrupa birincisi oldu.



Abdi İbrahim, milli yüzücünün ana sponsoru olmaya devam edeceğini açıkladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Yüzücü Emre Sakcı Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil etmekten gurur duyduğunu belirterek, "Bu madalyayı tüm Türkiye'ye armağan ediyorum. Bana bu yolculukta güç veren aileme, hocalarıma ve sponsorluk desteği için Abdi İbrahim'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Oğuzcan Bülbül de Türk ilaç sektörünün 22 yıldır kesintisiz lideri olarak, sağlık ve spor alanında yürüttükleri toplumsal yatırım programları çerçevesinde, milli yüzücülere sponsorluk desteği verdiklerini vurguladı.

Bülbül, "Sporcular da elde ettikleri muazzam başarılarla geleceğin şampiyonu genç sporculara ilham veriyorlar ve Türkiye'yi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil ediyorlar. Abdi İbrahim olarak, yeni sporcuların yetişmesine destek olacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.