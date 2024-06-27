İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim bünyesinde direktör düzeyinde 3 üst düzey atama gerçekleştirildi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Berk Tümen, Solunum Pazarlama ve Satış Direktörü, Haluk Eryılmaz, Temel Tedaviler Pazarlama ve Satış Direktörü, Seda Arıca ise İş Geliştirme, Global Portfolyo ve Strateji Direktörü olarak atandı.

Solunum Pazarlama ve Satış Direktörü olarak atanan Tümen, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 2008'de mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.



Kariyer hayatına, Anadolu Efes'te kurumsal finansman ve yatırımcı ilişkileri sorumlusu olarak başlayan Tümen, daha sonra Anadolu Grubu bünyesinde farklı finans fonksiyonlarında yöneticilik görevleri üstlendi. Ardından Thyssenkrupp şirketinde Finans Müdürü ve son olarak Sanofi'de sırasıyla Ticari Mükemmellik ve Gelir Yönetimi Müdürü, Türkiye ve Levant bölgelerinden sorumlu ticaret ve gelir yönetimi direktörü ve iş birimi direktörü görevlerini yürüttü.

Temel Tedaviler Pazarlama ve Satış Direktörü olarak atanan Eryılmaz da Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümü mezunu. Eryılmaz, kariyerine Novartis satış ekibinde başladı. İş hayatına 8 yıl boyunca MSD'de devam eden Eryılmaz, satış ve pazarlama alanında üst düzey sorumluluklar üstlendi. Ardından AbbVie'de iş birimi müdürü ve iş geliştirme direktörü pozisyonlarında görev yaptı. Son olarak, Roche Türkiye'de kişiye özel tanı ve tedavi strateji lideri ve infogenetik genel müdürü olarak çalıştı.

İş Geliştirme, Global Portfolyo ve Strateji Direktörü olarak atanan Arıca ise Kariyerine Sanko Holding bünyesinde AR-GE mühendisi olarak başladı. Arıca, ardından expat olarak gittiği Tayland'da SilverWay Ltd'de ihracat sorumlusu olarak görev yaptı. Sonrasında Deva Holding/Eastpharma'da iş geliştirme başta olmak üzere, klinik araştırmalar ve AR-GE proje yönetimi gibi alanlarda üst düzey sorumluluklar üstlendi. 2017'de Sandoz GmbH Global'e geçen Arıca, Global İş Geliştirme ve Lisanslama Direktörü olarak Sandoz Genel Merkezi Münih /Almanya'da 4 yıl görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek yine Sandoz'da iş geliştirme, lisanslama, portfolyo ve lansman, iş mükemmeliyeti ve strateji başkanı olarak yaklaşık 3,5 yıl çalıştı.