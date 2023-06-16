Beril SÖNMEZ, (DHA) – ABD’li Max Park (21), Rubik Küpü’nü 3.13 saniyede çözerek dünya çapında rekora imza attı. Önceki rekor, 3.47 saniye ile Çinli Yusheng Du'ya aitti.

Dünya üzerinde kırılan rekorların kaydını tutan ve teyit amaçlı nihai otorite görevi yapan Guinness Dünya Rekorları, ABD’li Max Park’ın 11 Haziran'da California eyaletinde yapılan rekor denemesinde, 3x3x3 boyutlarındaki Rubik Küpü’nü 3.13 saniyede çözerek dünya rekoru kırdığını duyurdu.

RUBİK KÜPÜ

Rubik Küpü, 1974 yılında Macar mimarlık profesörü Erno Rubik tarafından icat edildi ve Erno Rubik küpü, öğrencilerine 3 boyutlu alanları öğretmek için bir alıştırma olarak kullandı. 1980’li yıllardan itibaren küp, dünya çapında popüler bir bulmaca oyunu haline geldi.



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