İZMİR (AA) - ABD'nin 248. bağımsızlık günü, İzmir'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) yönetiminin ev sahipliğinde Uzay Kampı'nın bahçesinde düzenlenen resepsiyona, resmi kurum ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Büyükelçi Flake, konuşmasında, iki ülke ortaklığını sürdürme konusunda İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin oynadığı güçlü rolü takdirle karşıladığını söyleyerek, Ege Serbest Bölgesi'nin bu rolün en iyi örneği olduğunu ifade etti.

Flake, Ege Serbest Bölgesi'nin Ege Bölgesi'nin ABD ile olan ekonomik ilişkilerinin en önemli unsuru olduğunu, 1990'da kurulmasından bu yana 98 milyar dolarlık ticari değer yarattığını ifade etti.

Ege Serbest Bölgesi'nin yaklaşık olarak 26 bin Türk vatandaşına istihdam imkanı sunduğunu ve İzmir'in ekonomik üretiminin yüzde 22'sini sağladığını anımsatan Flake, "Türkiye'deki ekonomik büyümeye ve kalkınmaya katkı sunan Borgwarner, Pratt&Whitney, Johnson Controls ve Gates gibi önde gelen çok sayıda şirketin faaliyetleriyle ABD ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım dinamik bir görünüme sahip bulunmaktadır." diye konuştu.

Büyükelçi Flake, konuşmasının sonunda Türkiye hakkındaki duygularını ifade eden yazdığı şiiri katılımcılara okudu.

Flake'in eşi Cheryl Flake ise Türkiye'yi çok sevdiğini, üniversitedeyken Türkiye'de çıktığı geziden Türk halkının nezaketi ve cömertliğini çok iyi hatırladığını belirterek, "Türkiye bizim için bir yurt dışı görevinden çok daha fazlası oldu. Türkiye evimiz oldu. Görevimiz bittiğinde bırakıp gitmenin çok zor olduğu bir ev oldu bize." dedi.

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, Amerikan firmalarının Türkiye'deki yatırımları ve Türk firmalarının Amerika'daki faaliyetlerinin 2 ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri geliştirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ESBAŞ, bu işbirliklerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi adına önemli bir platform sağlamaktadır. Türkiye'de faaliyet gösteren birçok Amerikan şirketine ev sahipliği yapmaktan ve bu işbirliklerine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. ESBAŞ olarak, daha iyi bir gelecek için birlikte çalışmaya, inovasyon ve girişimcilik ruhunu desteklemeye ve uluslararası dostlukları pekiştirmeye devam edeceğiz."

