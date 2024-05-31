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Gösteride bir eylemci, "Çocuk katili İsrail" yazılı beyaz bebek tulumu ile beyaz bebek ayakkabıları taşıdı.

Eylemciler, ABD hükümetinin İsrail'e desteği nedeniyle bu ülkenin ürünlerini boykot etme çağrısında bulundu.

Göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek İsrail'in, Gazze'ye yönelik aylardır devam eden saldırılarının son bulmasını istedi.

Başlarına ve boyunlarına Filistin kefiyesi takan göstericiler, elleriyle ritim tuttu.

Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

BRÜKSEL (AA) - Belçika 'da ABD'nin Brüksel Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin 'e destek gösteri sinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlandırılması talep edildi.

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