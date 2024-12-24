ABD finans dünyasında çalkantı yaratacak bir gelişme yaşanıyor. JPMorgan, Citigroup ve Goldman Sachs gibi büyük bankalar, yıllık stres testleri nedeniyle ABD Merkez Bankası’na (FED) dava açmayı planlıyor. CNBC'nin aktardığına göre, dava bu hafta içinde açılabilir.

Stres testlerinin etkisi ve tartışmalar

Fed’in yıllık stres testleri, bankaların batık krediler için yeterli sermaye tamponu bulundurmalarını ve hisse geri alımları ile temettü politikalarını düzenlemelerini zorunlu kılıyor. Bu testler, finans sektörünün istikrarını koruma amacı taşısa da bankalar, ağır sermaye gereklilikleri ve test sonuçlarının oynaklığından şikayetçi.

Pazartesi günü FED, stres testlerinde değişiklik yapmayı planladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, değişikliklerin "şeffaflığı artırma ve sermaye tamponu gerekliliklerinin oynaklığını azaltma" hedefiyle tasarlandığı belirtildi. FED, kamuoyunun görüşünü almak üzere bu değişiklikleri duyurdu.

Bankaların tepkisi

Fed'in duyurusu, bankacılık sektöründe karışık tepkilere yol açtı. Bank Policy İnstitute (BPI) CEO’su Greg Baer, değişiklikleri "şeffaflık ve hesap verebilirlik yolunda atılmış bir ilk adım" olarak değerlendirdi. Ancak bankalar, bu adımların yetersiz ve gecikmiş olduğu görüşünde. Özellikle ağır sermaye gerekliliklerinin sektör üzerindeki etkilerinin devam etmesi, bankaların dava açma kararı almasında etkili oldu.