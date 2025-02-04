ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen enerji ürünlerine getirilmesi planlanan gümrük vergilerini bir ay ertelemesi petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Aynı zamanda OPEC+ ülkelerinin Nisan ayından itibaren üretimi artırma ihtimali de fiyatları baskıladı.

Petrol fiyatlarında sert düşüş

Brent petrolün varil fiyatı 50 cent düşerek 75,46 dolara geriledi.

ABD tipi ham petrol (WTI) ise 89 cent kayıpla 72,27 dolardan işlem gördü.

ABD’nin vergi kararı piyasalarda hareketliliğe neden oldu

ABD'nin en büyük petrol tedarikçileri olan Kanada ve Meksika, Trump’ın baskısını azaltmak için sınır güvenlik önlemlerini artıracaklarını açıkladı. Bu adımın ardından, 10 Şubat'ta yürürlüğe girmesi beklenen vergi uygulaması 30 gün ertelendi.

OPEC+ üretimi artırmayı değerlendiriyor

Trump, küresel petrol üreticilerine fiyatların düşmesi için arzı artırma çağrısı yaparken, OPEC+ ülkeleri Nisan ayından itibaren kademeli artış politikasına devam etme kararı aldı.

Kanada için alternatif ihracat yolları gündemde

Uzmanlar, Kanada’nın ABD’ye petrol ihracatındaki bağımlılığını azaltması için yeni boru hatları inşa etmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak bu projelerin tamamlanmasının yıllar alabileceği öngörülüyor.

ABD ve Çin arasında yeni ticaret görüşmesi

Öte yandan Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bu hafta içinde görüşmesi bekleniyor. ABD’nin Çin’den gelen tüm ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulaması da masada.

Petrol stok verileri takip ediliyor

ABD'nin ham petrol stoklarının 10,8 milyon varil arttığı tahmin edilirken, benzin ve distile yakıt stoklarının azaldığı öngörülüyor.