ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ticari ham petrol stoklarının önemli bir düşüş kaydederek 448 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentileri, stokların yaklaşık 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklar beklentilerin üzerinde düştü

EIA'nın verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 12 milyon 200 bin varil azalarak 448 milyon 500 bin varil seviyesine geriledi.

Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 200 bin varil düşüşle 231 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 22-28 Haziran haftasında 27 bin varil azalarak 13 milyon 583 bin varil seviyesinde gerçekleşti.