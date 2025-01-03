2024 yılı itibarıyla Bloomberg Milyarderler Endeksi sonuçları, dünyanın en zengin 500 kişinin zenginliklerinde büyük bir artış yaşandığını ortaya koydu. 2024 yılında, en varlıklı 500 kişinin varlıkları 1,5 trilyon dolar arttı. Bu artışın yüzde 43’lük kısmı, teknoloji şirketlerinden kaynaklandı.

Teknoloji devleri hisselerinde büyük yükseliş

ABD'nin teknoloji alanındaki "Muhteşem Yedilisi" olarak adlandırılan 7 büyük şirketin hisseleri, 2024 yılı boyunca yüzde 24 oranında değer kazandı. Bu devler; Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla olarak sıralanıyor. Teknoloji şirketlerinin güçlü performansı, milyarderlerin zenginliklerine önemli katkı sağladı.

Elon Musk servetini katladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın hükümette görev verdiği Elon Musk, şirketleri Tesla Inc., SpaceX ve xAI ile büyük bir değer kazandı. Musk, 2024 yılında servetini 213 milyar dolar artırarak toplamda 442,1 milyar dolara ulaşmayı başardı. Tesla ve SpaceX’in başarıları, Musk’ın servetinin hızla artmasında önemli bir rol oynadı.

Diğer başarılı isimler

Trump’ın zaferiyle Bitcoin piyasasında yaşanan hareketlenme de bazı milyarderlerin servetinde artışa yol açtı. Binance Holdings’in CEO’su Changpeng Zhao, servetini yüzde 60 oranında artırarak 55 milyar dolara çıktı. Ayrıca, Coinbase Global Inc. kurucu ortağı Brian Armstrong’un net serveti de yüzde 50’den fazla artarak 11,1 milyar dolara ulaştı.