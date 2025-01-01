ABD’nin New Orleans kentinde bugün meydana gelen araçlı saldırı, şehirde panik ve endişeye yol açtı. Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, saldırının ardından yaptığı basın açıklamasında, şehirde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Olağanüstü hal kararı

Vali Landry, federal, eyalet ve yerel yetkililerle koordinasyon içinde şehirde güvenliği sağlamak için hızlı adımlar atıldığını belirtti. Olağanüstü hal kapsamında, askeri polis güçlerinin de devreye sokulduğunu açıkladı.

Güvenlik tedbirleri arttırıldı

Vali Landry, şehrin güvenliğinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşların güvenliği için tüm kaynakların seferber edileceğini söyledi. Olağanüstü hal süresince, şehirde güvenlik noktaları oluşturulacak ve devriye ekipleri artırılacak.

Soruşturma devam ediyor

Olayın detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının nedeni ve saldırganın kimliğiyle ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, vatandaşlardan sakin olmalarını ve resmi duyuruları takip etmelerini istedi.