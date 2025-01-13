ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yeni ekonomik yaptırımlar, küresel petrol piyasalarında büyük bir dalgalanma yarattı. Brent petrolün varil fiyatı, son dört ayın en yüksek seviyesi olan 81,23 dolara ulaşırken, Batı Teksas petrolü (WTI) de 78,12 dolarla işlem gördü. Uzmanlar, yaptırımların Rus petrol ihracatını zorlaştıracağını ve bu durumun özellikle Çin ve Hindistan gibi büyük petrol alıcılarını alternatif kaynaklara yönlendireceğini belirtiyor.

Yaptırımlar Rusya'nın petrol gelirlerini hedef alıyor

ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yeni yaptırımlar, Rusya'nın petrol gelirlerini hedef alıyor. Gazprom Neft ve Surgutneftegas gibi büyük Rus petrol şirketleri başta olmak üzere, 183 gemi bu yaptırımlar kapsamına alındı. Uzmanlar, bu durumun Rusya'nın petrol ihracatını %25 oranında düşürebileceğini ve global petrol arzında önemli azalmalara yol açabileceğini ifade ediyor.

Analistler kısa vadede fiyatların artabileceğini öngörüyor

Bu gelişmelerin ışığında, Goldman Sachs ve diğer finans kuruluşları petrol fiyatları üzerine tahminlerini güncelledi. Analistler, kısa vadede fiyatların daha da artabileceğini öngörüyor. Ayrıca, yaptırımların taşımacılık ve lojistik sektörlerinde yeni zorluklar yaratması bekleniyor. Yaptırımlar nedeniyle yaptırıma uğrayan tanker sayısının artması, özellikle Asya'daki petrol ticaretini daha karmaşık bir hale getirebilir.

Analiz firmaları baskının artacağını belirtiyor

JPMorgan gibi analiz firmaları, Rusya'nın bu yaptırımlara karşı bazı manevralar yapabileceğini, ancak yine de baskının artacağını belirtiyor. Rusya'nın petrolünü daha düşük fiyatlarda sunarak Batı'nın sigorta sistemlerinden yararlanma ihtimali üzerinde duruluyor. Bu durum, küresel petrol piyasalarında önümüzdeki dönemde de volatiliteye neden olabilir.