İSTANBUL (AA) - Yeni konseptiyle Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, İstinyePark mağazasında açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kişiye özel hizmet sunan erkek giyim markası Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, İstanbul İstinyePark mağazasının açılışını özel bir davetle kutladı.

Açılışa, aralarında Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Sena Suerdem, Kiğılı Pazarlama Direktörü İlkay Keleş, Aslıhan Doğan Turan, Mustafa Ceceli, Selin İmer, Buse Terim, Neva Dürüst, Hakan Akkaya, Zeynep Selvili ve Birkan Batuk'un bulunduğu moda ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Etkinlikte, erkek giyiminde dikkat edilmesi gereken detaylar, kombin kolaylığı için ipuçları, özel dikim ayrıcalıkları ve alışveriş deneyimine dair detaylar anlatıldı.

Açıklamada, etkinlikteki görüşlerine yer verilen Kiğılı CEO'su Suerdem, teknolojik gelişmeler, tüketicilerin beklentilerindeki değişim ve sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetlerin artması gibi trendlerin etkisiyle mağazacılığın, ürün satmanın ötesinde değer katan bir alışveriş deneyimine dönüştüğünü belirtti.

Sektörün öncü markalarından biri olarak, kendilerinin de mağaza konseptini bu dönüşümle paralel güncellediklerini kaydeden Suerdem, "Bunun ilk uygulamasını Abdullah Kiğılı Exclusive Cut İstinyePark mağazamızda gerçekleştirdik. Burada ambiyansıyla, kullandığımız renk ve dokularla dinamik ve şık bir atmosfer yaratarak, müşterilerimizin mağazalarımızda keyifli vakit geçirmelerini, mağaza vitrinine bakışından kasada ödemesini yapıp çıkışına kadar bütün yolculuğunu kesintisiz yapmalarını ve benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni konseptte markanın iletişim mesajlarını yansıtmaya da dikkat ettiklerini vurgulayan Suerdem, ürünleri daha cazip ve dikkati çekici bir şekilde sunmak için görsel tasarımlarını yenilediklerini, müşterilerin aradıkları ürünleri kolayca bulabilmeleri, deneyebilmeleri ve kombinleri görmeleri için mağaza içi düzenlemelerde pratik çözümler kullandıklarını vurguladı.

Suerdem, "Bu sayede, markamızın tercih edilen marka algısını pekiştirmeyi ve her ihtiyacı için Abdullah Kiğılı Exclusive Cut'ı tercih eden sadık müşteri kitlemizi artırmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.