Ünlü iş insanı Abdullah Kiğılı, katıldığı bir YouTube programında, ekonomideki olumsuz gidişata ve fiyat artışlarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kiğılı, özellikle restoranlardaki fahiş fiyatların altını çizerek, "Bir tost ve ayran 500 lirayı geçmiş durumda, bu fiyatlara kim dur diyecek?" sözleriyle dikkat çekti.

Ekonomide zor günler

Abdullah Kiğılı, konuşmasında 1975-80 yılları arasındaki yüksek enflasyon dönemine değinerek, "O günleri tekrar yaşıyoruz, inanılacak gibi değil" dedi. Fiyatların aşırı yüksek olmasına dikkat çeken Kiğılı, ekonomideki bu gidişatın sürdürülemez olduğunu belirtti.

"Dolar aynı ama fiyatlar artıyor"

Kiğılı, dolar kurunun sabit kalmasına rağmen fiyatların sürekli artmasından şikayet ederek, "Bir zamanlar en çok gittiğim yer Lütfi Kırdar'daki Borsa Lokantası'ydı. Şimdi Zorlu Center'daki tüm lokantalar inanılmaz pahalı. Bizim mallarımız da pahalandı. Buna kim dur diyecek onu merak ediyorum. Aylardır dolar aynı seviyede kalıyor ama fiyatlar artıyor" dedi.

Artan maliyetler ve vergiler

Kiğılı, konuşmasında elektrik ve akaryakıt zammı gibi artan maliyetlere de değindi. "Ay başında elektriğe yüzde 38 zam geliyor. Akaryakıta zam geliyor. Bir sürü vergiler var. Hayat gittikçe pahalılaşıyor. Bugün benim 1975-80 yılları arasında yaşadığımız Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında dev fark var. O günün Türkiye'sinde aylık enflasyon yüzde 10, yıllık enflasyon yüzde 120 idi. Bugün o günleri tekrar yaşıyoruz, inanılacak gibi değil," ifadelerini kullandı.

Kiğılı, ekonomik zorlukların tüketici davranışlarını nasıl etkilediğini de vurguladı. "Her geçen gün adet satışlarımız düşüyor. Yıllar boyu biz 500 liraya takım elbise sattık. En ucuz takım elbise 3000 ile 5000 lira arasında. Buna alamayacak çoğunluk var. Gidişat iyi değil. Fiyatlar hala artmaya devam ediyor. Bir tost, bir ayran 500 lirayı geçmiş yol üstünde" dedi.

2025 yılına umutla bakış

Kiğılı, geleceğe dair umutlu konuşarak, "2025'lerde iyi olacak deniliyor. Bekleyip görelim. Eğer olmazsa zaten büyük bir sıkıntı var demektir. Çok zor günler geçiriyoruz. Türkiye o kadar büyümüş ki 85 milyon nüfusa gelmiş" dedi.