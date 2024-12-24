AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Abdullah Özdemir, İstanbul’un hak ettiği ihtişama kavuşması için çalışacaklarını belirtti. Yeni görevine ilişkin açıklama yapan Özdemir, "Şimdi İstanbul’un ruhunu özgürleştirme zamanı" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8. Olağan İl Kongresi’nde, Abdullah Özdemir'in İstanbul İl Başkan adayı olduğunu duyurdu. Kabaktepe'nin açıklamasının ardından, Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’a dair güçlü bir mesaj verdi.

"İstanbul sıradan bir şehir değil"

Özdemir, İstanbul’un sadece bir şehir değil, bir medeniyetin aynası olduğunu vurgulayarak, şehri hak ettiği ihtişama kavuşturmak için harekete geçeceklerini ifade etti. "İstanbul, sıradanlığı asla hak etmiyor. Şimdi şehrin ruhunu özgürleştirip, onu hak ettiği ihtişama kavuşturma zamanı" diyen Özdemir, İstanbul’un potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın izinden gideceğiz"

Ayrıca, Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’ye katılmadan önceki dönemde söylediği "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözlerine atıfta bulunarak, bu davanın bir parçası olduğunu söyledi. "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen bir liderin omuzlarında yükselen bir davanın ferdiyim" şeklinde açıklamada bulunan Özdemir, partinin geleceği için büyük bir sorumluluk hissettiğini vurguladı.

Kabaktepe'den veda, Özdemir'den yeni dönem

Özdemir'in il başkanlığındaki görevine başlaması, aynı zamanda Osman Nuri Kabaktepe'nin görevdeki son dönemine işaret ediyor. Kabaktepe, dün yaptığı açıklamada, şubat ayında gerçekleştirilecek olan AK Parti 8. Olağan İl Kongresi’nde aday olmayacağını duyurmuştu.