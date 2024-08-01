Ankara'da yaşanan trajik olayda, eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, tartıştığı anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, Bedirhan Şener gözaltına alındı.

Olayın ayrıntıları

Ankara'nın Ayrancı Mahallesi'nde, eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında Bedirhan Şener, anneannesini silahla rehin aldı. Durumu fark eden Abdüllatif Şener, sokağa çıkarak polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ciddiyeti nedeniyle bölgeye özel harekat polisi de gönderildi. Ancak Bedirhan Şener, bu esnada anneannesini silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bedirhan Şener, karakola götürüldü.

Abdüllatif Şener'den açıklama

Olayın ardından Sözcü gazetesine konuşan Abdüllatif Şener, yaşananların çok üzücü olduğunu belirterek, "Psikolojik sorunları olan oğlum, karşısındaki kişinin anneannesinin olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Vahim bir olay. Oğlumun, annesini öldürdüğü iddiaları doğru değil," dedi.