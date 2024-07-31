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Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, rehin alma durumu nedeniyle bölgeye özel hareket polisleri de yönlendirildi. Ancak, tartışma kontrolden çıkmıştı. Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldürdü. Polisler, zanlıyı olay yerinde gözaltına aldı.

Eski Başbakan Yardımcısı ve eski bakan Abdüllatif Şener ’in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında yaşanan tartışma, kısa sürede şiddet olayına dönüştü. Şener, tartışma sırasında silah kullanarak Çetiner’i rehin aldı. Durumu öğrenen Abdüllatif Şener, hemen polisle iletişime geçerek yardım çağrısında bulundu.

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