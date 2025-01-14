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Abdüllatif Şener, Bedirhan Şener’in, psikolojik sorunları olduğunu iddia etmişti.

Öte yandan Şamil Şener'in kardeşi Bedirhan Şener, anneannesini Ankara'da rehin almış ve anneannesini öldürdüğü için tutuklanmıştı.

Şamil Şener, emniyetteki işlemlerin ardından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile tutuklandı.

Eski bakan ve AK Parti'nin Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener’in, Cumhurbaşkanlığının önünden geçerken orada görev yapan polislerin ihbarı ile aracı durduruldu ve Şener otomobilden indirilip gözaltına alındı.

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