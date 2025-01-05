ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde yılbaşı gecesi düzenlenen saldırı, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Saldırganın nadir bir patlayıcı bileşimi geliştirdiği tespit edildi.

Saldırı detayları

Yılbaşı gecesi Bourbon Caddesi’nde kiraladığı pikapla kalabalığın arasına dalan Shamsud-Din Jabbar, saldırıda 14 kişinin hayatını kaybetmesine, 35 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırının ardından bölgede yerleştirilmiş el yapımı patlayıcılar (EYP) tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Federal yetkililer Jabbar’ın evinde yaptıkları aramada, garajda EYP yapımında kullanılan tehlikeli maddeler buldu. Emniyet yetkilileri, Jabbar’ın geliştirdiği patlayıcıların nadir bir bileşim içerdiğini ve daha önce ABD veya Avrupa’da kullanılmadığını belirtti.

Yeni nesil patlayıcı tehdidi

ABD basınının üst düzey emniyet yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, Jabbar’ın hazırladığı EYP’ler, kimyasal bileşimi nedeniyle dikkat çekiyor. Güvenlik birimleri, bu bileşimin nasıl öğrenildiği ve uygulandığı üzerinde duruyor. Jabbar’ın kullandığı yöntemlerin, terörle mücadelede yeni güvenlik açıklarını gündeme getirdiği ifade edildi.

Terörle mücadele alarmı

Saldırının ardından ABD’de terörle mücadele birimleri alarma geçti. Özellikle Jabbar’ın saldırıda kullandığı bileşim, kimyasal tehditlere karşı alınması gereken yeni önlemleri gündeme taşıdı. Yetkililer, olayın hem ABD hem de Avrupa'daki güvenlik güçleri için bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtti.