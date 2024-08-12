Titreyerek verdiği röportajla sosyal medyada geniş yankı uyandıran Alasan, ünlü olmanın hem avantajlarını hem de zorluklarını paylaştı.

Şubat ayında havuzda balık arayan İHA muhabirinin karşısına çıkan ve soğuktan titreyen Halil Alasan'ın "Abe sıcaktır" sözleri, kısa sürede yaz içeriği olarak viral oldu. Fenomen haline gelen Alasan, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu süreçte ünlülerin sesini kullandığı ve sürekli fotoğraf çekimlerine maruz kaldığı için bazen sıkıldığını belirtti.

"Ünlüler sesimi kullanıp video çekiyor" diyen Alasan, sürekli fotoğraf ve video çekimlerinden yorulduğunu ancak Diyarbakır'ı tanıtmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Alasan'ın babası Murat Alasan ise, Halil’in Diyarbakır’ın şivesiyle kenti tanıtmasının büyük bir katkı sağladığını ve aile olarak bu durumdan memnun olduklarını söyledi. Halil'in fenomen olması, hem kendisi hem de ailesi için güzel sonuçlar doğurmasını ümit ediyorlar.