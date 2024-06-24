AB, 14. yaptırım paketini kabul etti. AB, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketini onayladı. Bu yeni paket, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) üçüncü ülkelere aktarılmasını ve AB topraklarında yeniden yükleme hizmetlerini yasaklayan önemli tedbirler içeriyor. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden eylemlerden sorumlu tutulan 116 kişi ve kuruluşa yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin yanı sıra çeşitli sektörel yaptırımların da uygulanacağı belirtildi.

61 şirketin listelendi

Ayrıca, AB'nin Rusya'ya katkı sağlayan bazı gemilere AB limanlarına erişim izni verilmeyeceği açıklandı. Bu yaptırım paketiyle AB, ilk kez Rus LNG'sine yönelik kısıtlayıcı önlemler aldı. Rusya'ya hem sivil hem askeri (çift kullanımlı) teknoloji sağlayan 61 şirketin listelendiği bildirildi ve bu şirketlerin üçüncü ülkelerde daha sıkı ihracat kısıtlamalarına tabi tutulacağına dikkat çekildi.

Kısıtlamalara devam ediyor

AB'nin bu adımlarıyla birlikte, savaş nedeniyle Rusya'ya karşı ticaret, finans, enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım ve lüks ürünler gibi geniş bir yelpazeye yayılan kısıtlamaların devam edeceği ve yeni tedbirlerle bu yaptırımların atlatılmasının önüne geçileceği ifade edildi.