Son yıllarda beyin ve hafıza problemlerinde artış gözlemleniyor. Uzmanlar, bu sorunlarla başa çıkmak için düzenli ve doğru beslenmenin önemine vurgu yapıyor. Hafızayı güçlendiren besinler arasında öne çıkan ceviz, özellikle sabah aç karnına tüketildiğinde sağladığı faydalarla dikkat çekiyor. Ceviz, yüksek oranda omega-3 yağ asidi, antioksidan, vitamin ve mineral içerir. Özellikle omega-3 yağ asitleri, beyin fonksiyonlarını destekleyerek hafızayı güçlendirir ve bilişsel işlevleri geliştirir.

Cevizin kalp sağlığına üç önemli faydası:

Kolesterolü düşürür: Ceviz, yüksek miktarda omega-3 yağ asidi içerir. Bu sağlıklı yağlar, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürerek kalp hastalıkları riskini azaltır. Kan basıncını düzenler: Omega-3 yağ asitleri, kan basıncını düzenler ve kalp ritmini iyileştirir. Antioksidan koruma: Cevizdeki antioksidanlar, hücre hasarına yol açan zararlı etmenlerle savaşır ve damar sağlığını koruyarak kalp krizi riskini azaltır. Ege Üniversitesi'nden engelli dostu hamle! Yeni ameliyathane hizmette

Cevizin kullanım alanları

Ceviz, besleyici bir kuruyemiş olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Çiğ veya kavrulmuş olarak tüketilebildiği gibi tatlılarda, keklerde, salatalarda, soslarda ve kahvaltılık gevreklerde yer alır. Ceviz yağı, yemeklerde ve kozmetik ürünlerde kullanılırken, ceviz kabukları tarımda doğal gübre olarak veya dekoratif objelerde değerlendirilir.

Sabahları aç karnına tüketilen 3 ceviz, sadece hafızanızı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kalp sağlığınıza da katkıda bulunur. Cevizin sağlık yararlarından tam anlamıyla faydalanmak için düzenli olarak tüketilmesi önerilir.