Yangın haberini alır almaz olay yerine intikal eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü , söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Belediye'nin 18 tonluk su tankeri, yangın söndürme araçlarına su takviyesi yaparak çalışmalara destek verdi.

"Yangının Söndürülmesiyle Rahat Bir Nefes Aldık"

Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte açıklamalarda bulunan Başkan Acar Ünlü, Türkiye'nin farklı illerinde 44 noktada çıkan yangınlardan dolayı üzüntü duyduklarını ve Marmaris’teki yangının da yürekleri ağızlara getirdiğini belirtti. Ünlü, "Lütfen yangına hassas bir bölgede yaşadığımızı asla aklımızdan çıkartmayalım. Başta izmarit olmak üzere yangına neden olan çöplerin doğaya atılması, anız yakma, eşyaların ateşe verilmesi, piknik ve çoban ateşi gibi risk oluşturabilecek eylemlerden uzak durulmasını önemle rica ediyorum" dedi.

"Ormanlara Gözümüz Gibi Bakmalıyız"

Başkan Ünlü, yangın riskine karşı herkesin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ünlü, "Ormanlara gözümüz gibi bakmalıyız. Herkese geçmiş olsun diyor, canla başla çalışan tüm ekiplere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.