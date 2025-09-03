Aliağa Belediye Meclisi’nin eylül ayı toplantısında gündem, Şakran Mahallesi’ndeki kanalizasyon sorunu oldu. Belediye Başkanı Serkan Acar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İZSU’nun öngördüğü 700 milyon TL’lik maliyeti biz üstlenmeye hazırız” dedi.

“Projeyi Aliağa Belediyesi üstlenebilir”

Başkan Serkan Acar, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, projenin hazır olduğunu belirterek, “Para hazırsa birisinin onayına gerek yok. İhalesi daha önce yapıldı. Firmaya hemen ‘paraya al, yap’ denebilir ya da yeniden ihaleye çıkılır” ifadelerini kullandı.

Acar, ilk maliyetin 300 milyon TL seviyesinde olduğunu hatırlatarak, güncel maliyetin 700 milyon TL’ye yükseldiğini söyledi.

“Ben bu yatırımı üstlenmeye hazırım. İlçe belediyesi olarak 700 milyon TL’lik yatırımın altından kalkabilirim. Büyükşehir Belediyesi’nin ‘kredi onayı verilmediği için yapamıyoruz’ yaklaşımını doğru bulmuyorum” dedi.

“Şakran halkı mağdur”

Acar, Şakran’da yaşayan vatandaşların foseptik nedeniyle sıkıntı yaşadığını vurguladı:

“Şakran’da kötü bir görüntü var. Bu sorunu birlikte çözmemiz gerekiyor. Ben kamuoyu önünde bu işi yapmaya talip olduğumu açıklıyorum. Bu konuda Büyükşehir’den muvakkatname verilmesini istiyorum.”

“Ortak çözüm çağrısı”

Acar, İZBETON’un Helvacı’da yürüttüğü çalışmalar için teşekkür ederek, “Gelin Şakran’ın kanalizasyon sorununu birlikte çözelim. Ancak lütfen bu konuyu krediye bağlamayın” diye konuştu.