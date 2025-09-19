Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Şakran Mahallesi’ndeki kanalizasyon sorununun çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’ya resmi yazı ile yetki devri talebinde bulundu. Acar, projeyi kendi belediyelerinin üstlenmesi gerektiğini belirterek, “Bırak yapalım, nasıl yapacağımızı biz düşünelim. Verin yapalım bakalım nasıl yapıyormuşuz görelim” dedi.

Yetki devri talebi

Aliağa Belediyesi, Şakran Mahallesi’nin kanalizasyon sorununu çözmek amacıyla 2,5 milyar liralık yatırımın kendi belediye tarafından yapılabilmesi için yetki devri talebinde bulundu. Başkan Serkan Acar, projenin yönetimini üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.

Tugay’dan yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Acar’ın talebine yanıt olarak, “2,5 milyarlık yatırımı ben yaparım diyorsa onay veririm, buyursun yapsın” ifadelerini kullandı.

Acar’dan net mesaj

Acar, Tugay’ın açıklamalarının ardından sürece dair şunları söyledi:

“Nasıl yapacağımızı biz düşünelim. Verin yapalım, bakalım nasıl yapıyormuşuz görelim. İnşallah Şakran’ın kanalizasyon sorununu çözmek de bize nasip olur. Biz dedik ki 3 ayda 2 tane Battı-Çıktı bitireceğiz; dedik, inanmadılar, ama bitirdik. Şimdi Şakran’ın kanalizasyonunu da yapacağız. Bizimle inatlaşmaya gelmez, biz yaparız. Yapıp yapmayacağımızı göreceğiz.”

Acar, ayrıca projeyi tamamlamanın kişisel ve kurumsal bir başarı olacağını belirterek, Şakran’ın altyapısını kendi dönemlerinde tamamlamayı hedeflediğini kaydetti.