Ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu, uzun süredir hastanede tedavi gören anneannesinin vefat haberini sosyal medyada paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu, büyük bir üzüntüyle karşılaştı. Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından olan Topaloğlu, bir süredir hastanede tedavi gören anneannesinin vefat haberini aldı. Acı haberi, sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan Topaloğlu, duyduğu derin üzüntüyü “Hoşça kal canımın için, tatlı anneannem” sözleriyle dile getirdi.

Sosyal medyada mesaj yağmuru

Açelya Topaloğlu'nun bu anlamlı veda paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri ve ünlü isimler, Topaloğlu’na başsağlığı dileklerini iletti. "Allah sabır versin", "Mekanı cennet olsun" ve "Allah rahmet eylesin" gibi mesajlarla acısını paylaştılar.

Üzücü veda ve Topaloğlu'nun duygusal paylaşımı

Topaloğlu’nun duygusal veda mesajı, sevenlerini derinden etkiledi. Bir süredir hastanede tedavi gören anneannesinin kaybı, oyuncuyu derinden sarstı. Vefat eden anneannenin ardından oyuncu, duygusal bir dönem geçiriyor.