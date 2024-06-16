Bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Ancak bazı vatandaşlar kazara kendilerini keserken yaralandılar ve hastaneye gitmek zorunda kaldılar.

Hastane Durumu

Kendi araçları veya ambulanslarla hastanelere ulaşan yaralı kasaplar, acil servislerde tedavi altına alındılar.

Vatandaşların Tepkileri

Olayı gülerek anlatanlar olduğu gibi, bazıları da yaşadıkları kazayı ciddiye alarak paylaştılar. Kimi vatandaşlar, kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.