Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi (ACEP) ile hükümlü ve tutukluların aileleriyle görüntülü görüşme imkanına kavuştuğunu belirterek, “Dünyaya örnek olacak projemizle 185 milyona yakın görüşme gerçekleştirildi” dedi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakan Tunç, projede hükümlü ve tutuklulara görüntü görüşme imkanının sağlanmasının yanı sıra, e-Doktor, e-Mektup, e-Sayım, e-Dilekçe gibi birçok uygulama üzerinde de çalışıldığını kaydetti.

Yargısal süreçlerde ve Türkiye ceza infaz sisteminde yapay zeka ve teknolojinin kullanımı konusunda önemli aşama kaydedildiğini vurgulayan Bakan Tunç, ACEP’in faaliyete alınanın ve çalışması devam eden uygulamalarının bunun örnekleri arasında yer aldığını kaydetti. Tutuklu ve hükümlülere aileleriyle görüşme imkânı sunan projenin 164 ceza infaz kurumunda uygulandığını belirten Bakan Tunç, şöyle konuştu:

“Ceza infaz sisteminde dijital teknolojinin kullanımı için yeni bir çağın başlangıcındayız. Bu anlamda ACEP, dünyaya örnek gösterebileceğimiz önemli projelerimiz. Özellikle teknolojiyi, UYAP sayesinde bakanlığımızın ve taşra teşkilatımızın tüm birimlerinde, ACEP projesi ile de ceza infaz kurumlarımızda kullanıyoruz. ACEP, görüntülü ve sesli görüşme vasıtasıyla hükümlülerin, eş, çocuk, aile ve akrabalarıyla bağlarını güçlü tutmalarını sağlıyor. 185 milyona yakın görüşmenin gerçekleştiği proje kapsamında 164 ceza infaz kurumunda bu güne kadar 750 bine yakın hükümlü ve tutuklu, 900 binden fazla yakınıyla sesli ve görüntülü iletişim kurdu.”

MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından yürütülen proje, Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Derneği (ICPA) tarafından yeniden suç işlenmesinin önlenmesi alanında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görüldü.

2022 yılında dernek tarafından 74 ülkenin katılımıyla Amerika’nın Florida Eyaletinde bulunan Orlando şehrinde gerçekleşen konferansta birçok proje yarıştı. Dünyadaki bütün infaz sistemlerine örnek olabilecek ölçekteki projeler, alanında uzman isimlerin katılımıyla özel olarak oluşturulan komisyon tarafından titizlikle değerlendirildi.

Uzman komisyon üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, ceza infaz alanında başarılı görülen projeler, 26 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu.

ICPA komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, CTE tarafından yürütülen ACEP yeniden suç işlenmesinin önlenmesi alanında “Mükemmeliyet Ödülü” almaya hak kazandı.