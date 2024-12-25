İzmir Valiliği’nde uzun yıllar basın müşavirliği görevinde bulunan, medya grubumuzun Yayın Kurulu Başkanı görevini üstlenen değerli meslek büyüğümüz, kıymetli ağabeyimiz Ercan Doğu, hayatını kaybetti.

Ercan Doğu, gazetecilik kariyerine önemli bir iz bırakmış, İzmir’deki medya camiasının önemli isimlerinden biri olmuştur. Basın dünyasına katkıları, mesleki etik ve sorumluluk bilinciyle her zaman örnek olmuştur. Özellikle İzmir Valiliği’nde geçirdiği yıllarda, basın ile devlet kurumları arasındaki ilişkileri güçlendiren çalışmalarıyla tanınmış, gazeteciliğin gerçek anlamda bir kamu hizmeti olarak algılanmasında büyük rol oynamıştır.

Karne Medya Grubu ailesi olarak, Ercan Doğu'nun katkılarını unutmayacak ve her zaman saygıyla anacağız. Kendisi, Gazetemizin Yayın Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca hem mesleki bilgi birikimi hem de insanlık değerleriyle bizlere rehberlik etti. Onunla çalışmak, büyük bir şans ve gururdu.

Ercan Doğu’nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler, geride bıraktığı boşluğun asla doldurulamayacağını ifade ederiz. Mekanı cennet olsun.