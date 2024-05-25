Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle ortaya çıktı.

Otopsi Yapılacak

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonucunda Güvenç'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Güvenç'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma Sürüyor

Genç adamın Aydınlı olduğu ve cenazesinin Buharkent ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.