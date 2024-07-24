İstanbul Haliç Metro Köprüsü’nde 20 Temmuz Cumartesi akşamı yaşanan üzücü olayda, 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak isterken denize düştü. Saat 21.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Kaya’nın denize düşmesi sırasında seyir halinde olan bir teknenin üzerinden geçtiği öğrenildi.

Tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı

Olayı gören başka bir tekne kaptanı, Nalan Kaya’yı denizden çıkararak kurtarma çalışması başlattı. Genç kız, Haliç'ten çıkarıldıktan sonra Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.