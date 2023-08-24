Bugünleri yaşayanlar, hakikaten ''bahtsız bedevi''

Ne olacak ki, bahtsız Bedevi'yi deve üstünde yılan sokarmış, bizlere de son günlerde ''çakmayan'' kalmadı

1'e alıp 5'e satan ahlaksız köpekler çaktı.

Hayat pahalılığı çarptı.

Hırsızlar çarptı.

Şerefsizler çarptı.

Fırsatçılar çarptı.

Tağsiş'çiler çarptı.

Dolar çarptı.

Euro çarptı.

Şimdiye kadar O da çarptı, bu da çarptı...

Bugün ayrıca bir de ''sıcak çarptı''

Çok kişinin adını dahi telaffuz edemediği eyyam-ı bahur sıcakları başta insanların sonra da sebze – meyvenin canına okudu.

Bugün nasıl daha çok zam yaparım diyen ahlaksızlara da gün doğdu.

Neymiş efendim, ürün tarlada yanmış.

Yanmamış halini de biliyoruz kardeşim.

Tarlalarda domatesler köylünün deyimiyle ''hışır'' oldu, üzüm bağları desen kan ağlıyor. Asma kütüklerinde bırakın üzümü, yaprak dahi kalmadı. Diğer sebzelerin de bu manzaradan farkı yok.

Zaten enflasyon furyasını ''para kazanmaya'', ''mal – mülk edinmeye'', ''çalıp çırpmaya'' dönüştüren çoğu şerefsizler ''fırsat bu fırsattır'' deyip, deyim yerindeyse vatandaşın canına ot tıkadılar.

Yani diğer bir deyişle vatandaşı;

Hem enflasyon, hem de sıcak çarptı.

Bamya gördüm önceki gün tezgahta. Üzerindeki etiketi görünce rengim atmış. Gözlerime inanamadım. 90 lira yazıyordu. Keşke dedim yarım kilosunun fiyatını yazsaymış. Yahu arkadaş insanın kalbi tutacak. Altı üstü ''sümüklü bamya''.

Ya ayşe kadın'a ne demeli?

80 lira yazıyor üstünde.

İnsanın en yakınında ''Ayşe'' varsa bile, adını anası gelmiyor ya...

Barbunya 90 lira. Aşağısını bul kafama çarp. O hal yani.

Börülce zaten almış başını dağlara doğru gidiyor. 70 liradan aşağı etiket göremezsin bu muhteşem ürünün üzerinde...

İstediğiniz karpuzu elinize alın, 100 liradan aşağı gelmiyor.

Şeftali 50 lira, olur mu ya...

Şimdi, tam da mevsiminde bunları tüketemeyen bir nesilden siz ne hayır beklersiniz?

Neymiş, sıcak çarpmış...

Yukarıda da dedim ya Türkiye'yi son 3 yıldan beri hep sıcak mı çarpıyor.

Biz de bu kadar ahlaksız...

Bu kadar şerefsiz...

Bu kadar kanı bozuk, olduktan sonra biz daha çok çarpılırız.

Ama unutmayın ki, yine de bize bir şey olmaz.

Eskilerin deyimi ile;

''Acı patlıcanı kırağı çarpmaz''.