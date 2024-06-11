İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü öncesi yayımladığı raporla çocuk işçi ölümlerine dikkat çekti. Raporda, son 11 yılda en az 695 çocuk işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

İSİG Meclisi raporunda, MESEM uygulamasıyla çocukların iş gücüne dahil edilme sürecinin hızlandığı belirtiliyor. 2024'te patronlara sağlanan 1 milyar 698 milyon TL destek, çocuk işçiliğin devlet politikasıyla nasıl teşvik edildiğini gözler önüne seriyor.

695 çocuk işçi hayatını kaybetti

2013-2024 yılları arasında her yıl en az 60-70 çocuk işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Bu dönemde en az 695 çocuk işçi, iş kazalarında yaşamını yitirdi.

Çocuk işçi ölümleri iş kollarına göre dağılımı

Tarım ve orman işkolunda 383 çocuk işçi; inşaat ve yol işkolunda 75 çocuk işçi hayatını kaybetti. Diğer sektörlerde de ciddi kayıplar yaşandı. Bu ölümler, çocuk işçiliğin yaygın olduğu sektörlerdeki tehlikeleri gözler önüne seriyor.

Yaş gruplarına göre çocuk işçi ölümleri

Türkiye'de çocuk işçiliği 4 yaşında başlıyor. 4-8 yaş arası çocuklar genellikle tarım ve sokak işlerinde çalışırken, 10-12 yaş arası çocuklar tekstil ve metal sektöründe iş buluyor. 15-17 yaş grubunda ise tarım, inşaat, sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan çocuk işçi sayısı milyonları buluyor.

Çocuk işçiliği giderek yaygınlaşıyor

Raporda yer alan verilere göre, çocuk işçiliği giderek yaygınlaşıyor ve çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren ağır iş koşullarında çalışmak zorunda kalıyor. Bu süreç, çocukların eğitimden kopmasına ve sağlık sorunları yaşamasına neden oluyor.

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için acil ve etkili önlemler alınmadığı takdirde, bu trajik kayıpların devam edeceği uyarısında bulunuluyor. Çocuklarımızın güvenli bir geleceğe sahip olması için toplumsal farkındalığın artırılması ve gerekli adımların atılması şart.