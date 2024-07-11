Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarına dair detaylar netlik kazandı. Sınavlar üç oturum halinde düzenlenecek ve her oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerini 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren aolweb.meb.gov.tr adresinden edinebilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları, 20 Temmuz 2024 Cumartesi ve 21 Temmuz 2024 Pazar günlerinde gerçekleştirilecek. İki gün boyunca üç oturumda yapılacak olan sınavlarda her ders için 11 soru sorulacak ve her oturum için 100 dakika süre tanınacak.

Sınav giriş belgeleri, adayların 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aolweb.meb.gov.tr adresinden erişebilecekleri belirtildi. Adayların sınav yerleri ve oturum bilgileri de yine aynı adres üzerinden paylaşılacak.

AÖL 3. dönem sınav soru ve cevaplarının ise 23 Temmuz 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacağı duyuruldu. Bu yayımlanma tarihi, adayların sınav performanslarını değerlendirme sürecini hızlandıracak ve sonuçları beklemelerini sağlayacak.

Sınav sonuçlarının ise 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yine aolweb.meb.gov.tr adresinden görüntülenebileceği bildirildi.