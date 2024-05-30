İSTANBUL (AA) - Fiberli'nin renkli LED tüneli, 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın akşam düzenlenen etabında yarış alanını aydınlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gündüz yarışlarının yanı sıra bu yıl akşam da gerçekleştirilen yüzme şampiyonası renkli anlara sahne oldu.

Marmaris Bozburun'da gerçekleştirilen yarışlarda, gündüz ve akşam farklı kategoride yarışmalar düzenlendi. 10 kilometrelik yarışın başlangıcı Bozburun Yat Kulübü'nden verilirken, 1K, 2K, 3K, 5K, 10K, Gece Yüzmesi, Bayrak Yarışları ve AquaKids gibi 10 farklı kategoride 4 bine yakın sporcu İçmeler mevkiinde mücadele etti.

Akşam yarışlarında, sporcuların güvenliği için yapılan aydınlatmaların yanı sıra Fiberli'nin başlangıç noktasında yer alan LED tüneli, şampiyona alanını aydınlattı. Fiberli'nin başlangıç noktasında yerleştirdiği renkli LED tüneli, yarışmacılar ve seyirciler tarafından beğeni topladı.

Fiberli, LED aydınlatma sektöründe enerji tasarrufu ve verimliliğe dikkati çeken kampanyalarıyla, özellikle spora ve sporculara verdiği destekle öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, yerli ve yabancı 3 bin 800'e yakın sporcunun katıldığı organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demirel, "21. Uluslararası Arena Yüzme Şampiyonası'nı düzenlemek bizim için onur ve gurur verici. Marmaris, şampiyonayı ilk kez düzenlediğimiz yer olduğu için bizim için çok özel bir önem taşıyor. Bu tür etkinliklerde sürdürülebilirlik ve devamlılık çok önemlidir. Özel bir misyona sahip şampiyonaya binlerce kişi katılım talebinde bulundu. Sporcularımızın da bizlerle aynı duyguları paylaştığını görmek mutluluk verici," ifadelerini kullandı.