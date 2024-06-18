ENKA Sanat’ın yaz aylarının vazgeçilmez mekânı ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun etkinlik programı, 27 Haziran’da Sertab Erener & Emre Kula’yı aynı sahnede buluşturan benzersiz bir akustik konserle başlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Türk Pop Müziği’nin en önemli kadın vokallerinden Sertab Erener ile yetenekli gitarist, söz yazarı ve besteci Emre Kula konseriyle ENKA Sanat’ta açık hava mevsimi 27 Haziran’da başlıyor.

ENKA’da bir gelenek haline gelen bu akustik konserde ikili, Sertab Erener’in en sevilen parçalarından oluşan bir repertuvar ile 27 Haziran’da ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak.

1 Temmuz gecesi ise yetenekli komedyen Kaan Sekban “Tek Kişilik Gösteri” ile ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda ilk kez izleyicilerle buluşacak.

Plaza hayatından cast ajanslarına, beyaz yaka dramlarından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar pek çok konuyu kendine has üslubuyla anlatacak.