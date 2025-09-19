Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle, 10.000 TL KMH kullanan tüketici aylık 25 TL daha az faiz ödeyecek.

KMH faiz oranı değişti

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye indirildi. Bu karar, 18 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan TCMB kararına dayanıyor ve 1 Ekim 2025’ten itibaren uygulanacak.

Örnek hesaplama

Eski faiz oranı: %4,75 → Aylık 10.000 TL için 475 TL faiz

Yeni faiz oranı: %4,50 → Aylık 10.000 TL için 450 TL faiz

Aylık fark: 25 TL tasarruf

Kredili mevduat hesabı nedir?

KMH, vadesiz mevduat hesabına bağlı olarak çalışan kısa vadeli bir kredi türüdür. Hesap bakiyenizden daha fazla paraya ihtiyaç duyduğunuzda KMH size nakit sağlar, ancak geri ödemede faiz uygulanır.

Kullanım riskleri

KMH faizleri, kredi kartı nakit avans faizlerine yakın olduğu için borcun ödenmemesi durumunda yüksek faiz ödemek gerekebilir. Uzun süreli ödenmemesi kredi notunu düşürebilir ve ileride kredi kullanım limitlerini olumsuz etkileyebilir.