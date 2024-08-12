Son bir ayda ishal, bulantı, kusma ve yüksek ateş şikayetleri nedeniyle acil servislere yapılan başvurularda ciddi bir artış gözlemleniyor. Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Ersin Aksay, hastanelerine günde 20-30 vaka geldiğini belirterek, "Son bir ay içerisinde bu tür vakalarda artışla karşı karşıyayız," dedi.

Virüslerin etkisi

Prof. Dr. Aksay, başvuran hastaların çoğunun ishal şikayetiyle geldiğini ifade ederek, "Bazı hastalarda bulantı, kusma ve ateş yüksekliği de görülüyor. Bu durum, sıvı kaybına bağlı yorgunluk ve halsizlik gibi semptomlara yol açabiliyor," şeklinde konuştu. Çoğu vakada viral enfeksiyonların etkili olduğunu vurgulayan Aksay, "Az bir kısmı bakteriyel veya parazitsel enfeksiyonlardan kaynaklanıyor, ancak bu hastalarda doğru tanı koymak için ileri incelemeler yapmak zor," dedi.

Hastaneye başvuru gerekliliği

Aksay, ishalin 3-4 günden fazla sürmesi durumunda hastaların mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirtti. Özellikle sistemik hastalığı olan, ileri yaşta veya bağışıklığı zayıf bireylerin sıvı kaybına bağlı sorunlar yaşayabileceğini ifade etti. "İshal süresi uzarsa, kan varsa veya ateş varsa mutlaka tetkik yapılması gerekir," dedi.

Dışarıda yenen yiyeceklere dikkat

Prof. Dr. Aksay, bu tür rahatsızlıkların dışarıdan yenilen çiğ sebzelerden ve güvenilir olmayan su kaynaklarından kaynaklanabileceğine dikkat çekti. "Aile içinde enfekte olan bir birey diğerlerine bulaştırabilir. Bu nedenle dışarıda yenilen yiyecekler konusunda dikkatli olunmalı," diye ekledi. Ayrıca, ishal olan bireylerin el hijyenine özen göstermesi ve sıvı alımını artırmaları gerektiğini vurguladı. Yağlı gıdalardan kaçınılması ve sindirimi kolay gıdalara yönelinmesi önerildi.