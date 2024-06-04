Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 15 belediye personelinin işten çıkarılması, Hizmet İş Sendikası Denizli Şube Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Oğuz tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Acıpayam Belediyesinin, yaklaşan bayram öncesinde bu kararı alması, işten çıkarılan personelin yanı sıra sendikayı ve kamuoyunu da tepkilere sevk etti.

İşten çıkarmalar tepki çekti

Geçtiğimiz Cuma günü işten çıkarılan işçiler, Acıpayam Belediye binası önünde bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi. Haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, seslerini duyurmak için toplandılar. İşçilere destek veren Hizmet İş Sendikası Denizli Şube Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Oğuz, işçilere yapılan bu muameleyi eleştirerek, belediyelerin emekçilerine yönelik baskı ve tehditlerini kınadı. Oğuz, belediyelerde işçi kıyımının yaşandığını ve emekçilerin ekonomik sıkıntılar bahane edilerek işten çıkarıldığını belirtti.

"Söylemlerinizin arkasında durun"

Oğuz, işçilerin seçim dönemi verilen sözlerin ardından işten çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. "Emekten yana mısınız, emek düşmanı mısınız?" diye soran Oğuz, belediye başkanlarına işçilere verilen sözleri tutmaları çağrısında bulundu. İşçilerin aileleriyle birlikte ekonomik zorluklarla karşı karşıya bırakıldığını belirten Oğuz, belediye çalışanlarının haklarını savunacaklarını söyledi.

Diğer belediye çalışanları tedirgin

Oğuz, Acıpayam dışında Çal ve Bekilli belediyelerinde de işçilerin tedirgin olduğunu dile getirdi. Belediye başkanlarının geçici, işçilerin ise belediyelerin asıl sahibi olduğunu ifade eden Oğuz, kimsenin işçileri ekmek teknelerinden uzaklaştırmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Belediyelerde fedakarca çalışan işçilerin işten çıkarılmasının hiçbir gerekçe ile açıklanamayacağını vurguladı.

İşten çıkarılan belediye işçilerinden Asuman Yalçın ve Hasan Selek de yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdiler. Seçim döneminde kendilerine işte kalacaklarına dair sözler verildiğini belirten Yalçın, bu sözlerin tutulmamasının kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi. Selek ise bayram öncesi yapılan işten çıkarmaların etik olmadığını ve ailelerinin mağdur edildiğini belirtti.