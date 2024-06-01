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Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Deniz Uçkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sırasında evde Deniz Uçkun'un cansız bedeni bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren bir müdahalenin ardından yangını söndürmeyi başardı.

Pınaryazı Mahallesi'nde saat 03.00 sularında Deniz Uçkun'un iki katlı evinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Denizli 'nin Acıpayam ilçesi Pınaryazı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen ev yangın ında, evde yalnız yaşayan Deniz Uçkun (45) hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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