Denizli Şehir Hastanesi'nin akıbeti Meclis gündeminde! Denizli Şehir Hastanesi'nin akıbeti Meclis gündeminde!

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Pınaryazı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen ev yangınında, evde yalnız yaşayan Deniz Uçkun (45) hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görenlerin İhbarı Üzerine Ekipler Sevk Edildi

Pınaryazı Mahallesi'nde saat 03.00 sularında Deniz Uçkun'un iki katlı evinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Yarım Saatlik Müdahale Sonucu Yangın Kontrol Altına Alındı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren bir müdahalenin ardından yangını söndürmeyi başardı.

Evde Cansız Bedenle Karşılaşıldı

İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sırasında evde Deniz Uçkun'un cansız bedeni bulundu.

Otopsi İçin Morga Kaldırıldı

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Deniz Uçkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Editör: Nurican ALBAYRAK