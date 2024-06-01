Denizli'nin Acıpayam ilçesi Pınaryazı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen ev yangınında, evde yalnız yaşayan Deniz Uçkun (45) hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görenlerin İhbarı Üzerine Ekipler Sevk Edildi
Pınaryazı Mahallesi'nde saat 03.00 sularında Deniz Uçkun'un iki katlı evinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Yarım Saatlik Müdahale Sonucu Yangın Kontrol Altına Alındı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren bir müdahalenin ardından yangını söndürmeyi başardı.
Evde Cansız Bedenle Karşılaşıldı
İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sırasında evde Deniz Uçkun'un cansız bedeni bulundu.
Otopsi İçin Morga Kaldırıldı
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Deniz Uçkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangının Sebebi Araştırılıyor
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.