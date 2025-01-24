Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangın ve yangının neden olduğu can kayıpları KKTC’nde de büyük üzüntü yarattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu taziye mesajları yayınladılar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sınırları içerisinde yapılmaya çalışılan bir takım olumlu hamlelerin bazı kesimlerce engellendiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu kez de BM’lere sitemde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde meydana gelen yangın ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangın felaketinde çok sayıda kardeşimizin hayatını kaybetmesi ve yine çok sayıda kardeşimizin de yaralanması, şahsımı ve Kıbrıs Türk Halkını derinden sarsarak, üzüntüye boğmuştur. Meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz.

KKTC Bakanlar Kurulumuzun aldığı kararla 22 Ocak 2025 tarihini ülkemizde yas günü olarak ilan ettik. Bu faciadan dolayı yaşadığınız üzüntüyü yürekten paylaşıyor, şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim. Bu vesileyle Zat-ı Alilerine ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralı kardeşlerimize de şifalar diliyorum."



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bolu Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında şunları kaydetti: “Bolu Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelere sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.Yangın faciası, Kıbrıs Türkleri olarak bizlerin de yüreğini dağladı, Allah Türk milletini her türlü afetten korusun.”



Cumhurbaşkanı Tatar: “Yiğitler-Pile yolu en kısa zamanda tamamlanmalı”

Tatar, “Tamamıyla insancıl amaçla Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın, 20 yılı aşkın süredir talep ettiği Yiğitler-Pile yolunun son kalan 1.3 kilometrelik kısmının BM tarafından engellenmesi kabul edilemez” dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’in ev sahipliğinde, özel temsilcilerin de katılımıyla ara bölgede gerçekleştirdiği görüşmenin ardından değerlendirmelerini halkla paylaştığını söyledi.

Tatar, Rum liderin, BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde 15 Ekim 2024 tarihinde New York’ta gerçekleştirilen gayrı resmi akşam yemeğinde anlaşılanların dışına çıkarak, birbiriyle bağlantısız fikirleri paket olarak lanse etmeye çalışmasının, kendisini şaşırttığını ifade etti.

Rum liderin bu çabasını, yeni geçiş kapılarının açılmasını engellemek olarak yorumladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Yiğitler- Pile yolunun 1.3 kilometrelik kısmının tamamlanması ile yolun çok kısa bir sürede açılabileceğini, bir sonraki görüşmemde bu konuyu gündeme getirip, BM’nin sorumluluğunun gereğini yapmasını talep edeceğim. Pile’den Larnaka’ya ve diğer bölgelere yol yapılmasına itiraz etmeyen, binaların ara bölgede yapılmasına seyirci kalan BM’nin, kendi toprağımızdan Yiğitler’den Pile’ye gidilmesine engel olmasını kabul etmediğimizi gündeme getireceğiz” vurgusu yaptı.

