Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından yapılan araştırmanın Mayıs 2024 sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmesi için gerekli olan açlık sınırı, Mayıs ayında bir önceki aya göre 36 TL artarak 19 bin 926 TL'ye ulaştı. Yoksulluk sınırı ise bin 148 TL artışla 59 bin 353 TL'ye çıktı. Son bir yılda yoksulluk sınırı 28 bin 201 TL arttı.

Gıda harcamalarındaki artışlar

Ankara’daki market fiyatlarından derlenen verilere göre, dengeli beslenme için gerekli gıda harcamalarında önemli artışlar kaydedildi. Mayıs ayında et, balık ve yumurta için harcama 2 TL azalırken, yıllık bazda 2 bin 541 TL artarak 5 bin 995 TL oldu. Kuru bakliyat harcamaları geçen yılın aynı ayına göre 166 TL artışla 422 TL'ye çıktı.

Süt, yoğurt ve peynir harcamaları bir önceki aya göre 160 TL artarak 4 bin 545 TL’ye yükselirken, yıllık artış 1.774 TL oldu. Meyve harcamaları mayıs ayında 86 TL, yıllık bazda ise 992 TL artarak bin 972 TL'ye ulaştı. Sebze harcamaları ise mayısta 316 TL azalarak, yıllık bazda 768 TL artışla 2 bin 131 TL oldu.

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılan harcama mayıs ayında 31 TL artarak bin 572 TL'ye yükselirken, pirinç ve bulgur harcamaları değişmeyerek 826 TL'de kaldı. Yağ harcamaları ise 14 TL artarak 566 TL oldu.

Şeker, bal, pekmez ve reçel gibi gıda maddelerine yapılan harcama mayıs ayında 63 TL artarak bin 310 TL'ye çıktı. Zeytin için yapılan harcama ise 586 TL'de sabit kaldı.

Gıda dışı harcamalar

Gıda dışı harcamalarda da artış gözlemlendi. Dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissi duymadan yaşayabilmesi için gerekli harcama tutarı mayıs ayında 39 bin 426 TL'ye yükseldi. Giyim ve ayakkabı harcamaları bin 785 TL, barınma harcamaları 8 bin 877 TL, ev eşyası harcamaları 5 bin 107 TL, sağlık harcamaları bin 645 TL oldu. Ulaştırma harcamaları 12 bin 323 TL’ye, haberleşme harcamaları bin 271 TL’ye, eğlence ve kültür harcamaları bin 213 TL’ye, eğitim harcamaları 840 TL’ye, tatil-otel harcamaları 4 bin 200 TL’ye ve çeşitli mal ve hizmet harcamaları 2 bin 166 TL’ye çıktı.

Yoksulluk sınırı yükselmeye devam ediyor

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken toplam harcama, mayıs ayında bin 148 TL artarak 59 bin 353 TL'ye yükseldi. Bu yılın ilk beş ayında yoksulluk sınırı 12 bin 516 TL, son bir yılda ise 28 bin 201 TL arttı.