Türk-İş, Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, 19 bin 234 TL'ye ulaştı. Yoksulluk sınırı ise 62 bin 652 TL olarak belirlendi, bu rakamlar asgari ücretin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Gıda ve temel harcamalarda artış yaşandı

Açlık sınırı 19 bin 234 tl'ye yükseldi

Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için yapması gereken harcama tutarı 19 bin 234 TL'ye yükseldi. Bu artış, geçen aya göre yüzde 1,35 oranında bir artış anlamına geliyor. Yıllık bazda ise mutfak enflasyonu yüzde 81,16 olarak kaydedildi​.

Yoksulluk sınırı 62 bin 652 tl'ye çıktı

Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu harcamaların toplam tutarı da 62 bin 652 TL'ye çıktı. Bu durum, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 24 bin 902 TL'ye yükselmesiyle de destekleniyor​.

Gıda fiyatlarında şok artışlar yaşandı

Süt, yoğurt ve peynir fiyatlarında büyük bir değişim gözlemlenmezken, dana eti fiyatları sabit kaldı, ancak kuzu eti fiyatları 35 TL artış gösterdi. Tavuk etinde ise ihracat kısıtlamaları nedeniyle fiyatlarda bir düşüş yaşandı. Sebze ve meyve fiyatlarında ise karışık bir tablo söz konusu; bazı ürünlerde fiyatlar düşerken, diğerlerinde yükseliş kaydedildi​.

Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı

Açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin 232 TL üzerinde gerçekleşti. Bu durum, düşük gelirli ailelerin ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Yoksulluk sınırı da 62 bin TL'yi aşarak, temel yaşam maliyetlerinin giderek arttığını ortaya koyuyor​.